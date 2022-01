Le Napoli, boulevard des Alliés

Une formule à 9,90€ qui comprend un plat et, au choix, un café ou un dessert. Ce menu est servi uniquement le midi et en semaine. Idéal pour les travailleurs qui cherchent mieux qu'une gargote à prix fixe, pour leur repas de la mi-journée. Une autre formule vous est proposée. Elle vous coûtera trois euros de plus, soit 12,90€. Pour cette somme, le menu Trio prévoit une entrée, un plat et un dessert. Le choix des clients peut aussi se tourner vers la pêche du jour, ou, bien sûr, vers la sélection de plats italiens confectionnés par l'établissement Le Napoli : pâtes, raviolis et autres pizzas.

Pour les formules à 9,90€ et 12,90€, le plat du jour rassasiera tous les appétits. L’exemple de l’aile de raie aux câpres, accompagnée de son riz et de sa sauce au beurre exprime bien la qualité des plats du chef. Dans le menu du jour à 12,90€, la salade de haddock aux figues marque l’originalité dès le hors-d’oeuvre. La tentation sera légitime même s’il s’agit d’un grand classique de brasserie : l’onglet à l’échalote et sa purée de pommes de terre maison est un régal. Côté dessert, la salade de fruits est simple et fraîche. La mousse au chocolat se distingue par sa légèreté. La formule du jour pourra s’accompagner d’un verre de vin à moins de quatre euros.



