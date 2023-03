Festival. La programmation du Rock In Evreux enfin dévoilée !

On connaît désormais tous les noms présents au prochain festival Rock In Évreux les 23, 24 et 25 juin prochain. Entre Pop, rock, variété française et internationale, rap, ou électro, l'affiche proposée par l'association organisatrice Normandy Rock, est variée et alléchante.

Vendredi 23 juin

L'hippodrome de Navarre à Évreux accueillera au total 20 groupes et artistes sur tout le long du week-end de festival. La programmation s'ouvrira tout d'abord avec la chanteuse Belge Angèle, le vendredi 23 juin, ainsi que les DJ Boris Way et Henry PFR, ou encore le duo Power Rock Ko Ko Mo, suivi des métalleux de No Terror In The Bang, le rappeur Süeur, et l'électro de X Ambassadors.

Samedi 24 juin

Pour le lendemain, les festivaliers pourront profiter des concerts de M, alias Mathieu Chedid qu'on ne présente plus et d'Adé, la chanteuse de Thérapie Taxi ou encore Jain qui fait son retour après quatre ans loin de la scène et de son public. Le rappeur Josman, figure de la nouvelle école du hip-hop français viendra également faire bouger la fosse. Le trio soul Lagon sera aussi sur scène, ainsi que le chanteur Jean Rock Schluth accompagné de son ami de toujours le batteur légendaire Stephen McCraven. Le DJ et producteur Malaa est également attendu ce samedi 24 juin.

Dimanche 25 juin

Pour clôturer le festival en beauté, Normandy Rock s'est offert le duo toulousain Big Flo et Oli ainsi que John Butler programmé au dimanche. On retrouvera la scène rap avec d'autres figures du genre telles que la talentueuse Chilla ou le trio 47ter. Le duo rock explosif normand Ly et le gros son de V1NCEM4N clôtureront l'évènement.

La billetterie est ouverte sur le site officiel du Rock In Évreux ou au comptoir des Loisirs à Évreux. Comptez 45 euros la journée ou 71 euros le pass deux jours et 105 euros les trois journées.