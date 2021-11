Désormais, pour une vingtaine d'hectares d'espaces verts à Rouen, le fauchage ne se fera plus qu'une fois par an, à la fin de l'été. Cela permettra à la flore de se renouveler et de se diversifier. Ce procédé est également un bon moyen de diminuer l'utilisation d'engrais chimiques, favorisant le retour, entre autre, d'orchidées et de papillons.