Route. La Normandie première de la classe sur les pistes cyclables ?

La Normandie, première de la classe sur les aménagements cyclables ? La société Geovelo, application de guidage pour les cyclistes, a recensé 2 638 km de pistes cyclables déployées sur l'ensemble du territoire français entre janvier 2022 et janvier 2023 et a conclu que la Normandie était la région dont le taux de pistes cyclables a le plus augmenté en un an.

Une augmentation de 8,23 %

Avec 3 507 km de pistes cyclables en 2023 contre 3 240 en 2022, la Normandie enregistre une augmentation de 8,26 %, soit le taux le plus élevé de France, devant les Hauts-de-France (8,23 %) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (7,37 %). La Bourgogne-Franche-Comté occupe la dernière position avec une augmentation en un an de 1,22 %. Pour ce qui est de la densité de pistes cyclables, la région Île-de-France se place largement en tête avec 38,7 km de piste pour 100 km2, la Normandie compte 11,7 km de pistes pour 100 km2, ce qui la place au 6e rang.

Il y a eu 268 km de pistes cyclables supplémentaires en un an en Normandie. - Geovelo

Trois fois moins de places de stationnement qu'en Pays de la Loire

En revanche, le nombre de places de stationnement vélo par habitants est faible en Normandie. Il est de 5,40 places pour 1 000 habitants, plaçant la région à l'avant-dernière position. A titre de comparaison, la région Pays de la Loire compte 14,63 places de stationnement vélo pour 1 000 habitants, soit près du triple.

Le nombre de stationnement pour les vélos est encore faible en Normandie.