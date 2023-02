Vidéo à la demande. La plateforme Salto ferme définitivement : ce que vous devez savoir

Elle était pourtant présentée comme une concurrente de taille face aux géants américains du streaming que sont Netflix et Amazon. Moins de trois ans après son lancement, Salto ferme définitivement ses portes. France Télévisions, M6 et TF1, qui ambitionnaient en 2018 de "proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public", ont annoncé dans un communiqué, mercredi 15 février, la dissolution de Salto.

Près d'un million d'abonnés

Lancée en octobre 2020, la plateforme française de streaming rassemble à ce jour près d'un million d'abonnés, pour un abonnement à 7,99 euros par mois. Lundi 13 février, Salto n'acceptait plus de nouvelles souscriptions : "Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto", peut-on lire sur la page d'accueil du site. La fermeture serait due à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, "qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée", détaille le communiqué.

Une fin imminente

Les services de Salto prendront définitivement fin lundi 27 mars 2023. "D'ici à cette date, vous conservez votre accès à Salto comme d'habitude et continuerez d'accéder à tous les films, séries et programmes du catalogue ainsi qu'aux chaînes en 'direct' et aux programmes disponibles en replay. Vous pouvez à tout moment mettre fin à votre abonnement. À défaut, votre abonnement sera automatiquement résilié le 27/03/2023", est-il indiqué dans les informations utiles du site.

En ce qui concerne les remboursements, "vous serez automatiquement remboursé(e) au prorata du nombre de jours restant sur votre mois en cours, ou sur l'année en cours pour l'offre annuelle, directement sur le moyen de paiement associé à votre compte".