Télévision. Bons vivants, cultivés, raffinés : la réputation des Français au beau fixe sous l'effet "Emily in Paris"

La série Emily in Paris fait un carton sur Netflix, et contribue clairement à redorer la réputation des Français. C'est ce que révèle un sondage réalisé par l'Ifop* et le constat est sans appel, puisque près de trois quarts des sondés (73 %) affirment avoir une bonne image des Français. Un chiffre qui grimpe même à 86 % chez les Américains qui ont visionné la série télévisée.

Prétentieux, mais cultivés et raffinés

Fainéants, râleurs, malpolis, et bien évidemment irascibles… La roue pourrait avoir tourné. Les Américains interrogés estiment que les Français sont un brin prétentieux (34 %), mais ils ne sont en revanche que 25 % à les considérer comme râleurs, 20 % malodorants, et 17 % indisciplinés. A contrario, les éloges semblent pleuvoir si l'on considère que les habitants de l'Hexagone sont perçus comme bons vivants (67 %), raffinés (57 %), cultivés (54 %), et même accueillants (53 %). Série sentimentale au possible, Emily in Paris a sans doute également impacté la réputation des Français en matière d'amour. Le sondage révèle que 71 % des répondants considèrent les Français comme romantiques, mais 56 % estiment aussi que les hommes français peuvent se révéler "très insistants" avec une femme pour obtenir ses faveurs.

Qui dit Emily Cooper, dit forcément mode, et donc chic à la française. Dans ce domaine, la réputation des Français - et des Françaises - fait l'unanimité. Plus de la moitié des personnes interrogées (57 %) considèrent qu'ils s'habillent avec élégance, et ce dans leur vie de tous les jours.

Paris, une ville placée sous le signe de la propreté

Les Français, et plus encore les Américains vivant en France, n'ont pas hésité à critiquer, voire à se moquer de l'image de Paris renvoyée par la série à succès. Une véritable ville fantasmée bien éloignée de la réalité… Mais ce n'est pas l'avis des fans de la série, puisque 83 % des Américains considèrent que Emily in Paris renvoie de la capitale française une image proche de la réalité. Paris est d'ailleurs une ville propre aux yeux de deux tiers des Américains, c'est dire à quel point la série de Netflix influence l'image de la capitale, et plus largement de la France et des Français, à travers le monde.

*L'étude a été réalisée par l'Ifop pour Bonjour New York, en langue anglaise, par questionnaire auto-administré en ligne du 18 au 20 janvier 2023, auprès d'un échantillon de 1 113 personnes, représentatif de la population américaine âgée de 18 ans et plus.