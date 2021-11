Les clubs professionnels à la diète

Les dépenses obligatoires liées à la solidarité nationale ont tout simplement explosé (+ 7% depuis 2010 pour le seul RSA). Ainsi les charges que représentent le RSA (Revenu de solidarité active), l’APA (Allocation personnalisée d’économie) et le PCH (Prestation de compensation du handicap) devenant de plus en plus lourdes, les priorités ont été redéfinies par le Conseil général. Et le financement des clubs sportifs professionnels ne rentraient pas dans les priorités.



Plus prioritaires

“Nous avons priorisé nos choix et donc nos dépenses”, expliquait Didier Marie, président du Département. “C’est pourquoi nous avons pris la décision de stopper le versement de dotations aux clubs sportifs professionnels. La suppression se fera en deux ans pour permettre aux clubs de se retourner.”

Ainsi, sur l’agglomération rouennaise, les clubs du SPO, du FC Rouen et du RHE 76, ne recevront plus aucune dotation en 2012. “Cette mesure nous permettra d’économiser 1,4 million d’euros.” Privés de l’argent du département, ces clubs risquent d’être dans l’obligation de diminuer, voire de stopper les missions d’intérêt général qu’ils menaient auprès de la population.