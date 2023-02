Caen. Les salariés de l'EHPAD Henry-Dunant en grève contre le renvoi de leur directeur

Au matin du mercredi 1er février, près d'une cinquantaine de soignants se sont rassemblées devant l'entrée de l'EHPAD Henry-Dunant à Caen. Les soignants et les infirmiers de l'établissement et ceux du SSIAD, ainsi que les familles des patients, se donnent rendez-vous depuis la veille pour manifester leur désapprobation envers le changement de direction et le fonctionnement de l'établissement.

Une direction fluctuante

"J'ai connu huit directeurs en dix ans à l'EPHAD, nous avons besoin d'une stabilité", témoigne Aurélien Golfier, infirmier. Les manifestants se disent épuisés des nombreux changements de direction. Le dernier en date a eu lieu lundi 30 janvier, quand leur précédent directeur a été remercié en faveur de sa prédécesseure. "Nous n'avons eu aucune explication quant à ce nouveau changement de direction, il est intervenu soudainement. De plus, chaque directeur qui arrive vient avec ses idées, il cherche à imposer son avenir pour la structure. Ce que nous souhaitons, c'est le retour de M. Ben Ahmed, le directeur qui vient de se faire renvoyer", dénonce Anthony Peinturier, infirmier du SSIAD. "Le SSIAD et l'EHPAD partagent une direction commune. Anaïs Richard, la directrice faisant son retour, n'a aucune considération pour nous au SSIAD, on nous a proposé d'avoir une direction indépendante, mais en soutien avec les collègues de la maison de retraite, nous avons refusé", ajoute-t-il.

Le personnel et des patients menacés

"Nous ne comptons pas nous arrêter, nous sommes lancés, nous ne voulons pas retrouver les conditions de travail du passé, assure Laure Le Brice, aide-soignante. M. Ben Ahmed avait fait plein de choses pour le personnel, il avait remis du personnel de nuit dans les unités protégées, une ambiance de travail positive était revenue."

Depuis quelques mois, les conditions de travail et l'ambiance étaient de nouveau présentes, mais les problèmes du passé ne sont pas oubliés. "Par le passé, ma maman a été blessée trois fois la nuit, en deux ans et demi, se souvient la fille d'une résidente. Personne n'était là pour l'aider."

Lionel Ben Ahmed prêt à revenir

Lionel Ben Ahmed, le directeur limogé en début de semaine, s'est expliqué sur la situation. "J'ai appris lundi en visio que j'allais être renvoyé pour des motifs que je trouve litigieux. On me dit que ma gestion du personnel est mauvaise et que de nombreuses lettres du personnel ont été envoyées au siège. La grève en prouve le contraire. Si on me propose de reprendre mon poste, je suis prêt à revenir car l'équipe est motivée pour prendre soin des résidents."

Contactée, la direction de l'EHPAD Henri-Dunant et du SSIAD n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.