Orne. L'emploi intérimaire en hausse : les agences revoient leur processus de recrutement

La pénurie de main d'œuvre affecte de nombreux secteurs d'activité. Les entreprises tentent de renouveler leur processus de recrutement pour attirer de nouveaux candidats. Dans l'Orne, les agences d'interim n'échappent pas à ce constat. Si lors du troisième trimestre 2022, l'emploi intérimaire a augmenté de près de 8 % selon l'Insee, le manque de candidats met le marché du travail sous tension.

Allégement de la qualification

Pour faire face à cette situation, les agences d'intérim revoient elles aussi le recrutement, le but étant de trouver des personnes disponibles et motivées. Ainsi, de plus en plus d'établissements, à l'image des agences Synergie basées à Flers et Alençon, recrutent du personnel "plus sur le savoir-être et moins sur les compétences". A Synergie, ce sont une centaine de postes qui sont actuellement à pourvoir sur le département.