Bonne table à Caen. La Galettoire, galettes et crêpes depuis 1978

Quoi de mieux que la Chandeleur pour aller déguster une bonne galette ? Le choix est très large à Caen, qui compte plus de 20 crêperies. La Galettoire, située entre la rue Froide et la place Saint-Sauveur, a tapé dans l'œil de la rédaction, notamment avec son mur en pierre et son étage atypique. L'établissement est une institution à Caen. Cela fait plus de quarante ans que des galettes et crêpes cuisent à petit feu en cuisine. Alexis Milor a repris l'affaire en novembre 2018.

La galette suggestion

Il propose une quinzaine de galettes spéciales à la carte et tout autant de galettes classiques. J'opte pour la Jurassienne, une galette au jambon fumé serrano, œuf et comté. J'ai hésité avec la complète chèvre épinards ou le hot dog breton. "La plus demandée, c'est la galette normande à base d'andouille et de camembert, explique le gérant, sans être trop surpris. On a beaucoup de touristes ici qui viennent découvrir les produits de la région. Du côté des crêpes, c'est la Caennaise la plus vendue, à base de caramel et de pommes caramélisées." La galette au sarrasin est présentée telle un cône dans mon assiette. Je me régale. L'important, c'est la cuisson de la crêpe, ni trop sèche ni trop molle.

La Jurassienne.

L'établissement propose aussi une galette suggestion. Ce midi-là, c'était une galette à base de ratatouille maison, chèvre, œuf et salade. Pour finir le repas, je me penche sur la crêpe classique à la crème de marrons. J'adore les marrons. Le cuisinier, "seul derrière les fourneaux" précise le chef, ne lésine pas sur la quantité. Le tout accompagné d'une bolée de cidre, en tant que demi-Bretonne qui se respecte. Mon repas complet me revient à une vingtaine d'euros, tout compris. De son côté, Alexis Milor souhaite "proposer des galettes et crêpes pour toutes les bourses". Et pour tous les publics, puisqu'il y a même un menu enfant pour moins de 10 €.

Pratique. La Galettoire, 33 rue Saint-Sauveur. Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir. Tél 02 31 85 45 28.