Bonne table à Rouen. Le Bân Thaï, spécialiste du pad thaï

Dès l'entrée, on est sûr d'être en Thaïlande. Les effluves des plats embaument la salle du restaurant rouennais. Et pour cause, la spécialité de la maison, c'est le pad thaï, un plat typiquement thaïlandais. La décoration du Bân Thaï est plutôt moderne, avec des paysages thaïlandais affichés dans toute la salle.

Toute la Thaïlande dans l'assiette

Au menu, plusieurs plats sont proposés, comme des brochettes de poulet coco curry, des kung tod (beignets de crevettes), des soupes et des salades thaïlandaises. D'autres spécialités sont à la carte, comme les pad thaïs à base de nouilles de riz, coriandre et omelette. Plusieurs versions sont proposées : au poulet, aux crevettes, et aux légumes pour les végétariens. Le midi, différentes formules sont possibles. Celle à 17 euros comprend une entrée et un plat ou un plat et un dessert, celle à 21 euros réunit entrée, plat et dessert, comme celle à 25,50 euros, mais pour ce menu, les plats diffèrent. Lors de ma venue, j'ai opté pour la formule à 21 euros. En entrée, j'ai pris des nems, préparés avec une galette de blé et non de riz comme au Vietnam. En plat, j'ai choisi le pad thaï au poulet et, pour finir, j'ai jeté mon dévolu sur un flan à la noix de coco accompagné de chantilly. Les portions étaient généreuses, et le service accueillant et chaleureux.

Depuis 2015, Emilie Huor dirige le Bân Thaï, et son nom n'a pas été choisi au hasard. "En thaïlandais, bân veut dire maison, donc si on traduit le nom du restaurant, ça veut dire 'maison thaï'." C'est tout naturellement qu'elle s'est dirigée vers la cuisine. "Mes parents tenaient aussi un restaurant, alors j'ai toujours connu ce milieu." Le restaurant peut accueillir 34 convives à l'intérieur et 18 sur la terrasse." Normalement en Thaïlande, les plats sont très épicés, mais nous nous adaptons aux clients au niveau du piment, car ça peut surprendre", affirme la restauratrice. Une très belle adresse pour découvrir la cuisine thaïlandaise.

Pratique. Le Bân Thaï, 95 rue Ecuyère à Rouen. Tel : 02 35 08 33 24