Le Havre. Ils veulent relancer le jokari

Vous vous souvenez peut-être de ce jeu de votre enfance : le jokari. Le principe est simple : un socle, une balle avec un élastique et des raquettes. On frappe dans la balle, qui revient ainsi toute seule.

Cinq amis d'enfance du Havre ont décidé de le remettre au goût du jour. L'idée est venue pendant les confinements. Ils avaient l'envie de créer un projet commun. Déjà adeptes de la discipline, ils ont donc décidé de remettre au goût du jour ce jouet de notre enfance. Et cela va même un peu plus loin. L'idée serait d'en faire un vrai sport et pourquoi pas, à terme, de créer une fédération.

Ce jokari s'appelle Jauq. Son design a été particulièrement pensé. Le socle est en béton (clin d'œil à l'architecture havraise). Les raquettes sont un peu plus larges que le jeu original, afin de le rendre plus accessible. Et un travail particulier a été fait sur l'élastique, pour qu'il soit plus résistant.

Les cinq amis ont également tenu à ce que leur Jauq soit fabriqué en France, ce qui justifie son prix (69,90 euros). Le socle est produit par le groupe Fehr (Alsace), spécialisé dans les dalles béton pour façades. Les raquettes sont faites dans la Sarthe, avec du bois français de peuplier. L'ensemble est assemblé dans un Esat parisien.

Le Jauq est principalement vendu en ligne ainsi que dans quelques boutiques cadeaux de Paris. Il pourrait prochainement trouver place, également, chez des commerçants havrais.