Caen. Menaces d'attentat : les policiers ont levé le doute au lycée Jean Rostand

Rentrée particulière mardi 3 janvier dans certains collèges et lycées en France. Une vingtaine d'établissements scolaires ont été évacués lundi 2 et mardi 3 janvier à la suite de menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif proférées sur des espaces numériques de travail (ENT) piratés, qui permettent en temps normal aux parents, enseignants et élèves d'échanger. En Normandie, un établissement a été la cible de menaces "qui circulaient sur les réseaux sociaux", précise la communication de l'Académie de Normandie.

Pas d'évacuation

Les forces de l'ordre ont été alertées et un dispositif de sécurité a été rapidement mis en place. "À partir du moment où il y a ce genre de messages nous prenons la menace très au sérieux". À partir de ce moment-là, les policiers ont procédé à une levée de doute. L'établissement n'a pas dû être évacué.