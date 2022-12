Près de Valognes. Grippe aviaire : forte suspicion dans un élevage de volailles

Une forte suspicion d'un foyer d'influenza aviaire a été constatée dans un élevage de volailles de basse-cour (non-professionnel) situé à Tamerville près de Valognes, annonce mercredi 28 décembre la préfecture de la Manche.

Des résultats d'analyse en cours

"Au regard des enjeux pour la filière volailles dans le département, du risque de diffusion du virus dans d'autres élevages et en attendant les résultats du laboratoire d'analyses de référence de Ploufragan dans les Côtes d'Armor, au cas où les résultats s'avéreraient positifs, un abattage préventif de l'élevage concerné sera réalisé", indique aussi la préfecture. De même, des restrictions de mouvements de volailles, d'oiseaux et de pratiques de la chasse seront mises en place dans les périmètres réglementés s'étendant environ 20 km autour de l'élevage, tout comme des contrôles et auto-contrôles par prélèvement dans les élevages.

La préfecture rappelle à l'ensemble des professionnels de la filière volaille et aux particuliers de "respecter strictement les mesures de biosécurité" comme la mise à l'abri mais également le nettoyage et la désinfection des tenues et équipements en élevage, et d'informer leur vétérinaire sanitaire ou la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) en cas de mortalité anormale constatée.

En cas de découverte d'oiseaux morts

Pour les promeneurs, il est demandé de rester sur les chemins balisés et de ne pas approcher ni nourrir les oiseaux sauvages. Toute découverte d'oiseaux sauvages morts doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Office français de la biodiversité (OFB) par téléphone au 02 33 07 40 32 ou par mail à sd50@o f b.gouv.fr.