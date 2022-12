Seine-Maritime. Nouvel an : le préfet appelle à la prudence sur les routes

Prudence sur les routes le soir du réveillon. Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime, appelle à la plus grande prudence sur les routes du département à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il rappelle dans un communiqué mercredi 28 décembre, quelques mesures de restriction et de consommation d'alcool dans le cadre de la Saint-Sylvestre. "Est interdite la consommation d'alcool sur la voie publique de samedi 31 décembre 2022 à partir de 15 heures jusqu'au dimanche 1er janvier, 10 heures." Tout comme "la vente à emporter de toutes boissons alcooliques et alcoolisées à compter de samedi 31 décembre 2022, 20 heures, jusqu'à 10 heures dimanche 1er janvier, dans l'ensemble du département de la Seine-Maritime."

Les patrouilles des policiers et des gendarmes renforcées

Pour veiller à la sécurité des usagers sur la route dans le département de la Seine-Maritime, la préfecture rappelle qu'"un déploiement important et visible de policiers et de gendarmes sur le terrain notamment la journée, le soir du 31 décembre et durant le week-end, sera opéré. Il se poursuivra dans les semaines à venir".

72 personnes tuées sur les routes seinomarines

Dans son communiqué, la préfecture de Normandie affirme que "les chiffres de sécurité routière de l'année 2022 ne sont pas encore consolidés, nous déplorons d'ores et déjà 72 personnes tuées sur les routes du département de la Seine-Maritime." Elle ajoute également que "c'est une année historique en termes de mortalité routière dans le département, les chiffres n'avaient pas été aussi élevés depuis l'année 2012." Elle rappelle également que "les principales causes de mortalité sur les routes restent la vitesse excessive, la consommation d'alcool et la consommation de stupéfiants."