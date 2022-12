Manche. Les gendarmes confrontés à de nouveaux refus d'obtempérer

Certains conducteurs "peu scrupuleux" selon la gendarmerie de la Manche tentent d'échapper aux militaires. Ils commettent de fait un refus d'obtempérer car, le plus souvent, ils conduisent "sans permis ou sous suspension", "sous l'empire de l'alcool ou sous l'effet des stupéfiants", ou "sans assurance ou en excès de vitesse".

Il cumulait les infractions

A deux reprises fin décembre, le peloton autoroutier d'Avranches a été confronté à ce cas de figure. Ces conducteurs ont à chaque fois été identifiés et devront s'expliquer devant la justice. Dans l'un des deux cas, un jeune conducteur qui cumulait les infractions a voulu éviter une voiture des forces de l'ordre sur une petite route de campagne et s'est retrouvé au fossé. "Et pourtant cela faisait un moment que les gendarmes avaient abandonné la poursuite", précise mardi 27 décembre la gendarmerie de la Manche. Plus de peur que de mal. Les militaires rappellent : "Quand un gendarme vous fait signe de vous arrêter, mieux vaut obtempérer !"