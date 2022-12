Saint-Lô. Réaménagement du centre-ville : parole aux commerçants et à la maire

C'est un sujet qui divise Saint-Lô : le réaménagement du centre-ville. Depuis la fin novembre, la municipalité présente son projet et les modalités de mise en œuvre. Ce projet rencontre une opposition farouche des commerçants. 94 % d'entre eux sont contre selon un sondage interne de l'association Saint-Lô Commerce. Le nœud du problème est la perte de places de stationnement, place Charles de Gaulle.

"Nous avons aujourd'hui la conviction que le projet voté en conseil municipal est un projet qui fait fi du bon sens", tacle l'association dans une lettre ouverte. Sandrine Ruyet, présidente de Saint-Lô Commerce précise : "Nous ne sommes pas contre un aménagement du centre-ville, on en est tous conscients. Mais il faut aller par étapes. Déjà, on recherche où on peut retrouver du stationnement, avant de décider de faire un réaménagement de la place Général de Gaulle. Comment voulez-vous que les commerçants puissent entendre ce nouveau projet de réaménagement si on leur dit qu'on va supprimer environ 100 places de parking, sans pouvoir aujourd'hui leur dire qu'on va en retrouver autant ?"

Un problème de calendrier ?

Cette concertation, la mairie l'a prévue, mais pas dans le même tempo que celui souhaité par les commerçants. "Ce travail va être mené en 2023, et je m'étais engagé à le faire pour pouvoir aborder les travaux de la place avec beaucoup plus de sérénité, puisque nous souhaitons que les commerçants soient force de proposition, que l'on travaille bien ensemble, pour que l'on puisse identifier dans la ville, quelles seront les zones bleues, quelles seront les places 15 minutes, quelles seront les zones blanches", explique la maire, Emmanuelle Lejeune. Une réflexion sur le stationnement, qui aura lieu pendant les travaux dans la partie piétonne de la rue du Neufbourg. Ce calendrier permet de commencer les travaux, sans conséquence sur le stationnement. Pour l'édile, ce n'est pas attractivité ou stationnement, mais attractivité et stationnement.

Emmanuelle Lejeune évoque deux sujets : le projet de réaménagement et celui des mobilités. S'ils sont intimement liés, ils restent différents. D'où ce séquençage qui déplaît aux commerçants. La mairie estime qu'on peut commencer le premier sans avoir fini de préparer le second. Autre complexité, sur le volet mobilité, la mairie n'est pas le seul acteur sur scène. Elle maîtrise la voirie pour les voitures, les vélos ou les piétons, mais pour les transports en commun, c'est l'agglomération qui gère.