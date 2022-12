[Reportage] Caen. Mon beau sapin, roi des forêts…

Près de six millions de sapins naturels sont vendus chaque année en France. Avant d'arriver chez vous pour décorer joliment votre salon, le conifère a déjà bien vécu. "Il faut attendre entre cinq et sept ans pour qu'un épicéa soit commercialisé et entre sept et dix ans pour un nordmann, explique Christian Lair, patron de la Ferme des Ifs, dans l'agglomération caennaise. C'est un travail de longue haleine." La priorité est d'avoir suffisamment d'offres pour les fêtes de fin d'année.

Entre 5 et 10 ans de travail

Les ventes de sapins débutent un mois avant Noël. Mais, "en janvier, on commence déjà à travailler pour le Noël suivant. On débute la plantation au printemps. L'été, on fait l'entretien de l'herbe et là, en ce moment, on coupe et on prépare", raconte Nicolas Jamet, co-gérant de la pépinière d'Évrecy, qui vend entre 7 000 et 8 000 sapins chaque année, ce qui représente environ 50 % de son chiffre d'affaires annuel. Sur son exploitation de 14 hectares, deux essences se partagent l'espace : l'épicéa et le nordmann, plus apprécié pour sa douceur et la durée de ses épines.

"On travaille avec du vivant"

À la Ferme des Ifs, 4 hectares de sapins sont cultivés pour les fêtes de fin d'année.

Avec ses salariés, ils s'occupent de toute la maturation de A à Z. "On part de la graine. Ensuite, il y a deux ans de semis. Les quatre premières années, ce sont des bébés sapins, ils ne font que 15 cm de haut", précise le professionnel. Certains atteignent jusqu'à dix mètres de haut. À une vingtaine de kilomètres de là, sur la plaine de Caen, Christian Lair plante une variété de sapin alternative sur sa parcelle de 4 hectares. Le pungens est "un arbre bleuté qui est plus odorant que l'épicéa". Cela fait plus de trente ans que l'entreprise familiale plante des sapins et laisse la nature parler pour les voir grandir. "On travaille avec du vivant. Le plus contraignant, ce sont les mauvaises herbes. Elles ont tendance à envahir les sapins quand ils sont petits. La deuxième difficulté, c'est l'attaque du gibier", ajoute Christian Lair, confronté à 35 % de pertes lors des années les plus catastrophiques. S'ils ne sont plus nombreux à en produire, les deux professionnels s'accordent pour dire que la Normandie est une terre propice à la culture de sapins, hors étés de canicule. "Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Le climat tempéré convient au sapin." De là à trouver le sapin parfait ? "Il n'y en a pas vraiment, sourit Nicolas Jamet. Pour moi, un sapin parfait a des épines partout, il est bien équilibré et bien étagé avec une belle couleur verte !" Joyeux Noël à tous !