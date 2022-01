Victoire du Stade Malherbe

Les Malherbistes ont offert une victoire à leur public lundi 21 septembre, en match en retard de la 6ème journée de ligue 2. Il se sont imposés 1 à 0 face à Ajaccio. C'est leur quatrième victoire en autant de rencontre au stade d'Ornano. Le but a été inscrit par Ismaïla N'diaye, de la tête après un coup-franc, à la 23ème minute. Après une mauvaise entame de match et quelques très belles interventions du gardien de but Alexis Thébault, les Caennnais sont parvenus à se montrer plus dangereux. Grâce à cette victoire, Caen reprend la tête du championnat et compte trois points d'avance sur Nantes.





