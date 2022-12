Cyberattaque. Manche Numérique se penche sur la sécurité de ses clients

La cybersécurité est de nouveau sur le devant de la scène. L'attaque contre l'hôpital de Versailles samedi 3 décembre au soir est un rappel du besoin de sécuriser les réseaux informatiques. Dans la Manche, Manche numérique déploie la fibre pour tous les habitants, mais ce n'est pas sa seule activité.

"Nos propres réseaux sont testés plusieurs milliers de fois par jour"

Elle propose en effet différents services informatiques aux collectivités, comme la mise en réseau de plusieurs sites. "Nos propres réseaux sont testés plusieurs milliers de fois par jour, explique Antoine Delaunay, le président de Manche numérique. On sait qu'il en est de même pour les plus petites communes et qu'à un moment ou à un autre, les structures malveillantes trouveront des failles. On va leur proposer de les auditer et puis derrière, avec nos ressources internes, on viendra les accompagner dans la mise en place d'un schéma directeur des systèmes d'information, d'un plan de sécurité." Ils vont aussi former les agents, par exemple à utiliser des coffres-forts numériques pour les mots de passe.

En Normandie, la Ville de Caen ou le Département de Seine-Maritime ont été attaqués, mais des communes de la Manche aussi, avec des niveaux d'attaque qualifiés de "sensibles" par Manche numérique, qui n'a pas souhaité révéler les communes victimes.

Fournisseur d'accès

Pour relever le niveau de sécurité, Manche numérique est aussi un fournisseur d'accès à Internet, comme Orange ou SFR, mais uniquement pour les collectivités (communes, écoles, pompiers…). C'est un cas unique. "C'est aussi une question de souveraineté numérique. Quand on vient nous-mêmes fournir l'accès à d'autres collectivités, quand on vient nous-mêmes héberger les données de ces collectivités, on sait que ce n'est pas hébergé sur des centres qui vont se trouver en dehors de la France ou en dehors de l'Union européenne, avec notamment des législations sur la protection des données qui sont beaucoup moins sûres que celles dont on bénéficie chez nous", assure le président de Manche Numérique.

La filiale qui fournit Internet, Manche Num Op, a désormais 10 ans.

