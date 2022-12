Bonne table à Caen. Les Papilles, bistronomique de choix

C'est un tout nouveau restaurant dans le paysage caennais : l'établissement Les Papilles a ouvert le 5 octobre dernier, après un grand rafraîchissement : "J'ai fait des travaux et j'ai refait la déco, explique Nicolas Bancu, gérant de son premier restaurant après plus de 20 ans de métier. J'ai voulu une ambiance détente où les gens se sentent à l'aise. Les tables sont espacées pour que chacun ait son intimité." En effet, l'ambiance y est sereine. Nous nous installons confortablement dans les chaises en velours et avons le droit à des toasts pour l'apéritif.

Menu changeant

Nous avons le choix entre la carte, avec trois entrées, trois plats et cinq desserts, ou le menu du marché "qui change chaque jour". Ce midi-là, nous avions un croustillant camembert et pommes en entrée, un panaché de poissons à la citronnelle en plat et un brownie au chocolat pour le dessert. J'opte pour cette formule, avec l'entrée et le plat. Le croustillant est tout simplement délicieux, le tout accompagné de quelques feuilles de salade. Je me régale. "Je veux que ma cuisine soit gourmande", souligne le chef. Pari réussi ! Le plat arrive et la présentation me saisit : c'est raffiné et me donne l'eau à la bouche. Les poissons sont parfaitement cuits, accompagné de petits légumes, le tout nappé de sauces.

Panaché de poissons.

Son inspiration, Nicolas Bancu la trouve en se promenant, "en voyant des produits. La cuisine, c'est comme de l'art", sourit le chef. Un des produits qu'il aime particulièrement ? "Le poisson et ses sauces". À terme, Nicolas Bancu aimerait que des retraités cultivent des légumes pour lui. "Ils viendraient me fournir et pourraient se servir comme ils veulent." Je m'arrête là pour ce midi, même si je dois avouer que ma cuillère a traîné vers l'assiette de mon ami et son moelleux au chocolat cœur coulant, pour quelques bouchées. Le tout m'aura coûté 18 euros.

Pratique. Les Papilles, 3 rue de Vaucelles à Caen. Ouvert le mardi soir et du mercredi au samedi midi et soir. Tél. 02 31 25 52 00.