Place du commerce. Des adresses à découvrir dans l'agglo de Rouen

Rouen est réputée pour être une ville gastronome, et deux spots culinaires font parler d'eux : La poêle dans la main et Chez Terena. Cette semaine, Tendance Ouest vous fait aussi découvrir une boutique 100 % végétale, où les plantes sont à l'honneur.

Traiteur, plantes et cuisine africaine

Chez Jungle In, une boutique spécialisée dans la vente de plantes, vous serez conseillé par Eloise Charretier et Julien Ohana. L'enseigne se situe au 180 rue Eau-de-Robec à Rouen et son décor végétal interpelle les passants. Et pour les épicuriens qui souhaitent apprendre à cuisiner, vous pourrez faire appel aux services de Hyacinthe Coste, chef à domicile. Depuis peu, il vient d'installer son atelier au 98 A rue d'Elbeuf à Rouen. Chez Terena, vous découvrirez aussi diverses spécialités africaines au 70 rue Saint-Sever à Rouen. Un dépaysement culinaire assuré !

