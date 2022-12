Rouen. Assemblée citoyenne : les habitants ont la parole

Les citoyens ont la parole. Jeudi 1er décembre à 18 heures, la municipalité de Rouen a accueilli dans ses murs la soirée de lancement de l'Assemblée citoyenne, une instance délibérative. C'est à la suite de l'avis citoyen rendu par la Convention citoyenne de Rouen au printemps que cette assemblée a été inaugurée. Elle a pour objectif d'inclure les citoyens rouennais dans les projets de la ville.

Au total, 55 membres pourront émettre des propositions et participer à l'élaboration du budget participatif chaque année, et ce pendant deux ans. Passé ce délai, d'autres citoyens prendront leur place. Parmi les membres de cette assemblée, quatorze d'entre eux faisaient déjà partie de la Convention citoyenne. Trente se sont portés volontaires en remplissant un formulaire en ligne sur le site de la Ville de Rouen et onze autres ont été tirés au sort sur liste électorale. À chaque fois, ils étaient libres de s'investir ou non.

Les citoyens rouennais s'engagent pour demain

Maxence Malatier faisait partie de la Convention citoyenne. "Lorsqu'on m'a proposé de rejoindre l'Assemblée citoyenne, j'ai accepté." Selon lui, "ça me paraissait important de participer à l'Assemblée citoyenne pour avoir le suivi des propositions qu'on a faites et être sûr qu'elles vont être entendues et mises en place par la Ville de Rouen". Et parmi les autres membres rouennais, certains en ont directement fait la demande, comme Raphaël Delage, étudiant. "Je pense que c'est important que la jeunesse s'empare des débats citoyens parce que ce sont eux qui voteront et qui feront la démocratie de demain." Et ils ne sont pas les seuls à s'être engagés dans cette aventure. Après avoir candidaté sur le site de la Ville de Rouen, Marwan El Mabrouk, Rouennais, a été tiré au sort. "Je souhaite m'investir pour la ville en tant que citoyen pour participer à la vie de la collectivité. L'idée, c'est de travailler pour dégager des idées dont les élus pourront se saisir." Laure Guéroult, quant à elle, a été tirée au sort via les listes électorales. "Je me suis demandé si j'avais le temps d'y participer et finalement, j'ai répondu oui parce que c'est un engagement qui me paraissait intéressant."

Les objectifs de cette assemblée

Par délibération du 29 juin dernier, l'Assemblée citoyenne de Rouen aura en charge plusieurs missions, comme suivre et évaluer la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne, et porter la voix des citoyens. Dès 2022, les 55 membres de l'Assemblée citoyenne de Rouen pourront donner leur avis sur les projets qui leur tiennent à cœur et, à partir de l'année suivante, ils participeront à la définition de l'appel à projet après validation de son contenu. Les 55 Rouennais membres de cette instance délibérative seront répartis en groupes de travail à différents moments de l'année, notamment sur les thèmes de la transition.