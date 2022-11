Fécamp. Fêtes de fin d'année, le programme des animations

Fécamp lance ses festivités de Noël à partir du vendredi 2 décembre. Cette année, une attention toute particulière est apportée à la sobriété énergétique, sans pour autant nuire à la magie de Noël. Les illuminations sont concentrées au centre-ville, à la place des Hallettes et au Ramponneau. Les horaires de fonctionnement sont revus à la baisse (de 17 heures à 20 heures). La puissance totale sera d'environ 20 000 watts cette année, soit une réduction d'environ 40 %.

Outre les illuminations, un sapin naturel de 6 à 8 mètres est installé à l'espace vert de la Poste. Les enfants de la commune sont incités à le décorer eux-mêmes. Deux cent cinquante sapins sont installés avec des nœuds de couleur dorée à travers la ville. Les deux ours initialement à la Mature sont installés aux alentours de la place Nicolas Selle.

La Ville investit cette année 46 700 euros pour les décorations et les animations de fêtes de fin d'année.

Les animations de Noël

Vendredi 2 décembre

Lancement des Illuminations de Noël - à partir de 18 h 30 : dégustation de vin chaud et déambulation musicale du groupe Koolcast Brass Gang. Rendez-vous place des Ducs Richard.

Samedi 3 décembre

Les Croc'bookins - 10 h 30 : animation lecture jeunesse pour les 6-8 ans avec Hervé Tullet. Bibliothèque Saint-Exupéry, 5 rue Théagène-Boufart.

Samedi 10 décembre

Atelier créatif - 10 h 30 : création de décor suspendu, pour adulte et adolescent. Sur réservation à la bibliothèque Saint-Exupéry, 5 rue Théagène-Boufart. 02 35 10 10 00.

Le Défilé Givré - de 15 heures à 16 heures et de 17 heures à 18 heures. Déambulation lumineuse et musicale de bonshommes de neige et de paquets cadeaux. Rendez-vous rue piétonne, rue Jacques-Huet.

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

Marché de Noël des Associations - le samedi de 9 h 30 à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Avenue Gambetta.

Mardi 13 décembre

Concert du conservatoire de musique - 19 heures en l'église Saint-Étienne.

Samedi 17 décembre

Les P'tits bibs de Noël - 10 h 30 : lecture de contes et d'histoires pour les tout-petits. Bibliothèque Saint-Exupéry, 5 rue Théagène-Boufart.

Déambulation de mascottes - 15 heures et 18 heures dans la rue piétonne avec lecture de contes et d'histoires pour les tout-petits.

Les Pères Noël à moto - à partir de 13 h 45. Organisé par l'association Les Motards des Hautes Falaises. Départ au parking d'Intermarché et arrivée au parking de la Mâture.

Samedi 17 et dimanche 18 décembre

Marché de Noël artisanal – de 9 heures à 19 heures. Avenue Gambetta.

La Magie de Noël - 17 h 30, 18 heures, 18 h 30 et 19 heures : spectacle audiovisuel (mapping de 15 minutes) projeté dans la cour de l'hôtel de ville.

Noël avec Fécamp Escale shopping - dans le centre-ville : les Brailleurs de Tubes Populaire le samedi, des balades à poney le dimanche.

Mercredi 21 décembre

Grande Parade lumineuse de Noël - à partir 17 heures : déambulation et spectacle de rue "Le Bal" par la Cie Remue Ménage. Départ devant l'hôtel de ville.

Les rendez-vous de la Ludothèque - 14 h 30 : présentation et découverte des nouveaux jeux de la ludothèque, 5 rue Théagène-Boufart.

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre

Circuit des Peluches à bascule - de 14 h 30 à 18 h 30 : pour les enfants de 2 à 12 ans, place Bellet, devant le cinéma Le Grand Large.

8e édition du Geek Over'n Over

Le festival du jeu vidéo d'hier et d'aujourd'hui se tiendra en deux temps : du 20 au 23 décembre et du 26 au 29 décembre de 13 h 30 à 19 h 30. Au programme : salon de rétrogaming, tournoi et bornes de jeux vidéo. C'est dans le hall du cinéma Le Grand Large et à la Maison des Projets.