[Photos]. Avec la Véloparade givrée, les festivités de Noël commencent sur deux roues !

Cette fois, c'est parti pour les fêtes de fin d'année ! Samedi 26 novembre, le marché de Noël a été officiellement inauguré au terme de la Véloparade givrée, une balade lumineuse à travers la ville ouverte à tous les cyclistes.

A 17 h, sur le parvis de l'hôtel de ville, de nombreux cyclistes étaient déjà présents, soit déjà décorés, soit prêts à l'être avec les guirlandes lumineuses fournies par la Ville. Cette deuxième parade bénéficiait d'un temps clément, contrairement à la première qui s'était déroulée sous la pluie !

Chacun s'est appliqué à ce que la décoration des vélos reflète l'esprit de Noël. - Christian Pedron

Les participants ont été nombreux, plus d'une cinquantaine, à venir avec toutes sortes de vélos. Grâce aux guirlandes lumineuses distribuées par la ville, l'ensemble a rapidement évoqué un sapin déambulant dans les rues de la ville.

Les petites têtes blondes ont pu rencontrer le père Noël… - Christian Pedron

Le (vrai ?) père Noël à vélo !

"Le départ sera donné à 17 h 30, nous précise Mathieu Blondel, chargé de mission à la direction de l'économie locale et de l'événementiel de la Ville. Le circuit empruntera la rue Lecanuet, la rue Cauchoise, le centre-ville, la rue Jeanne-d'Arc, la rue Damiette, la rue de la République, la rive gauche vers Saint-Sever, quai Cavelier-de-La-Salle, et retour vers la cathédrale, au pied de la tour de Beurre, pour l'ouverture du marché de Noël. C'est une balade pour s'amuser, qui fait environ 6, 7 km. C'est aussi un moyen de faire la promotion des moyens de transport doux, non polluant, en centre-ville."

Des papas et des mamans avec des tricycles aménagés ont aussi répondu présents "pour faire une balade agréable en ville, et effectivement promouvoir ce moyen de déplacement", nous précise un papa avec ses deux enfants.

Des enfants ont été installés en première classe pour la parade. - Christian Pedron

"Moi je ne fais pas beaucoup de vélo, mais j'adore participer aux animations proposées par la Ville, et c'est très bien de faire cette promotion du vélo en ville, ajoute un autre participant. Dommage que ce soit pendant le match de la Coupe du monde !"

Et, cerise sur le gâteau, voilà le presque vrai père Noël qui attire, et effraie parfois, les enfants. "C'est le vrai ?", demandent ces derniers en se cachant derrière leurs parents ! Lui, a confié sa satisfaction à Tendance Ouest ! "J'ai participé à la vidéo pour promouvoir la Véloparade, nous dit-il. Et on m'a demandé de venir à la Véloparade… Je fais du vélo, je vais travailler à vélo, on aime bien s'amuser et on va donc jusqu'au bout de nos délires !"

Tout le monde décoré, tout le monde prêt, la Véloparade s'est donc élancée pour apporter aux badauds les premières joies de ces fêtes de fin d'année.