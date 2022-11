Manche. Précarité : plus de 100 magasins participent à la collecte de la Banque alimentaire

Face à la baisse du pouvoir d'achat et la hausse des prix de l'énergie, la précarité alimentaire est galopante, et les besoins sont toujours aussi importants. La Banque alimentaire lance ces vendredi 25 et samedi 26 novembre sa traditionnelle collecte nationale de denrées non périssables.

Dans la Manche, 103 magasins participent à cette collecte pour laquelle plus d'un millier de bénévoles sont mobilisés.

Lors de la dernière collecte de l'association caritative en novembre 2021, 70 tonnes de dons alimentaires avaient été collectées dans la Manche.