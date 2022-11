Argentan. Contrôle de l'éclairage des voitures… et des yeux des automobilistes

Mardi 15 novembre, la Prévention routière a organisé à Argentan l'opération "Lumière et vision", avec contrôle et réglage gratuit des phares des voitures, vélos, trottinettes, et avec aussi des tests de vue des automobilistes.

Avec le soir qui tombe vite, l'automne est particulièrement accidentogène sur les routes, d'où l'importance de cette opération. "C'est un test après des années d'absence", explique Angèle Ferchaud, qui est chargée de mission régionale Normandie à la Prévention routière.

Par sécurité, Jean-Marie Cosnefroy, qui attendait son tour dans la longue longue file de voitures, procède à un tel contrôle "chaque fois que c'est possible".

Le technicien Alexis Monsifroit a trouvé des ampoules grillées et pas remplacées, d'autres remplacées mais mal montées, et pas mal de phares mal réglés…

De leur côté, les forces de l'ordre ont engagé l'opération Cyclope : il s'agit d'arrêter les voitures qui n'ont qu'un œil et d'inciter le conducteur à changer l'ampoule défectueuse, sous peine d'amende.

Les prochaines opérations gratuites de contrôle de la Prévention routière ont lieu jeudi 17 novembre à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), mercredi 23 à Rots (Calvados) et jeudi 24 à Valognes (Manche).