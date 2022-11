Seine-Maritime. Un kayakiste en difficulté au large des Petites Dalles

Un kayakiste de 52 ans s'est retrouvé en difficulté, lundi 14 novembre vers midi, au large des Petits Dalles. L'homme est tombé dans l'eau et n'a pas réussi à remonter sur son embarcation. Fatiguée, la victime n'arrivait pas non plus à rejoindre la plage.

Les pompiers se sont rendus sur place mais n'ont pas repéré l'individu. La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) et l'hélicoptère Dragon 76 ont été appelés en renfort.

Finalement, l'homme a été localisé et hélitreuillé à bord de l'hélicoptère de la Sécurité civile.

Il a été transporté au centre hospitalier de Fécamp. La victime était alors en état d'hypothermie.