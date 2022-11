Près de Rouen. Des saisies, des centaines de verbalisations et deux gardes à vue après une rave party

Délit. Une rave party non autorisée s'est tenue samedi 5 et dimanche 6 novembre, dans un bâtiment désaffecté de Grand-Quevilly, près de Rouen. Les forces de l'ordre ont saisi des camions de matériel de son et ont procédé à plus de 600 verbalisations. Deux personnes ont aussi été placées en garde à vue pour outrage.