Environnement. L'Élysée reçoit les 50 sites industriels les plus polluants, cinq sont normands

Les forêts qui brûlent, la montée des eaux, l'incroyable douceur du mois d'octobre… Le dérèglement climatique saute désormais aux yeux de tous et s'impose comme la priorité numéro 1 des gouvernements. En pleine COP 27, le Président Emmanuel Macron reçoit, mardi 8 novembre à l'Élysée, les représentants des 50 sites industriels de France les plus polluants pour discuter et négocier avec eux leur décarbonation.

50 sites pour 10 % des émissions

Parmi ces sites, quatre sont en Seine-Maritime, avec Borealis au Grand-Quevilly, le site d'Exxonmobil à Port-Jérôme-sur-Seine, celui de Total à Gonfreville-l'Orcher ou encore Yara, au Havre. En Normandie, un autre site figure dans cette liste, celui des Ciments Calcia à Ranville, dans le Calvados.

L'industrie est l'un des grands sujets de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Si elle ne représente que 10 % des emplois, elle pèse 20 % des émissions. Et, selon l'Élysée, les 50 sites industriels ciblés représentent la moitié des émissions du secteur, soit 10 % des émissions totales de gaz à effet de serre du pays : l'équivalent des émissions de CO 2 de quatre millions de Français.

L'Élysée l'affirme en amont de la réunion : il faut décarboner mais aussi réindustrialiser. Les industriels, contraints déjà par la hausse des prix de l'énergie, vont-ils jouer le jeu et se plier à ces investissements majeurs, sur des technologies encore très coûteuses ? Des engagements concrets pourraient être annoncés à l'issue de la réunion du 8 novembre. L'Élysée fait aussi savoir qu'Emmanuel Macron devrait prendre la parole pour détailler comment l'État participera ou facilitera ces investissements.