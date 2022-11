Rouen. Camille Lellouche annule ses dates aux Zéniths de Caen et de Rouen

Elle devait jouer à Rouen et à Caen les 17 et 18 mars 2023, mais la chanteuse/humoriste Camille Lellouche va finalement faire l'impasse sur ses dates de Zéniths. Elle est contrainte de chambouler toute sa tournée 2023 en raison d'un changement de producteur à la dernière minute. Ce sont ainsi 18 dates qui sont annulées, dans les Zéniths à travers tout l'hexagone. Toutes les autres dates prévues entre le 14 janvier 2023 et le 8 février 2023 sont maintenues en revanche notamment son spectacle prévu au Casino Barrière à Deauville le 15 janvier prochain.

Les billets sont remboursables dans le point de vente jusqu'au 30 mars 2023.