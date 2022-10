[Actualisé] Près de Caen. Un homme tué à l'arme blanche à Argences

Un homme d'environ 30 ans a été tué mercredi 26 octobre dans le centre-ville d'Argences, à une vingtaine de kilomètres de Caen. Il était minuit lorsque la victime a été agressée. Selon nos premières informations, il aurait été tué par arme blanche, au niveau du cœur. La victime a été découverte dans les parties communes d'un immeuble.

Contactée, la procureure de la République de Caen Amélie Cladière a confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre. "D'après les premiers éléments de l'enquête, il y aurait eu un différend, sur fond d'alcool, entre la victime et un autre participant à la soirée", précise-t-elle. Le suspect, qui était en fuite, a été appréhendé vers midi, ce jeudi 27 octobre. Le mis en cause, âgé de 36 ans, est connu de la justice pour des infractions liées aux stupéfiants et à des délits routiers. Il est actuellement en garde à vue. "La nature de l'arme utilisée reste à déterminer."

La gendarmerie de Moult-Chicheboville ainsi que les pompiers du Calvados étaient sur place.