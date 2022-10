Le Havre. Il est l'un des meilleurs spécialistes de Lucky Luke

Le 82e album de Lucky Luke est sorti le vendredi 21 octobre. Il s'intitule "L'Arche de Rantanplan". Le scénariste Jul et le dessinateur Achdé ont voulu aborder le sujet de la cause animale.

Au Havre, Maxime Brunel est un vrai passionné de Lucky Luke. Architecte de métier, il est passionné depuis son enfance par l'homme qui tire plus vite que son ombre. Cela se voit chez lui. Les étagères de son salon ne laissent que peu de doute. Elles sont entièrement consacrées à son héros : albums (il les a tous), figurines, jeux ou encore peluches. Ce sont des centaines d'objets qui sont collectionnés.

Maxime Brunel est plus qu'un collectionneur. C'est un vrai spécialiste du personnage de Lucky Luke. Il est d'ailleurs l'un des deux rédacteurs du site internet bangbangluckyluke. Une fanpage bien mieux renseignée que le site internet officiel, à en croire notre Havrais. Il est au courant de tout : les sorties d'album, de livrets ou encore de figurines de collection.

Maxime Brunel a réalisé un tirage de luxe de l'album "Les tontons Dalton". - Gilles Anthoine

Les esquisses de l'album "Les tontons Dalton".

L'une de ses fiertés : avoir réussi à faire sortir un tirage de luxe (édition Belles en tête !) de l'album "Les tontons Dalton" en 2014, réalisé par Achdé, Jacques Pessis et Laurent Gerra. À l'intérieur, on retrouve les planches et les esquisses d'origine. Maxime Brunel a réalisé le graphisme de l'ouvrage, les interviews des auteurs et la mise en page. Le livre est sorti à 200 exemplaires et est quasiment en rupture de stock.