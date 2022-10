Rouen. Chibi Rouen : trois fois plus grande pour sa 3e édition !

Née en 2019, la Chibi édition 2022 regorge d'animations. La programmation de ce salon atypique est orchestrée dès l'origine par Keyvan Estermann. Il nous en parle.

Chibi a-t-elle tout d'une grande ?

Paradoxalement "Chibi" signifie en japonais "petit": lorsque l'on a conçu ce salon, on n'imaginait pas qu'il prendrait une telle ampleur, mais il a triplé de volume ! Quand la Chibi a vu le jour, il n'existait pas d'événements similaires à Rouen. Depuis, elle a essaimé en Normandie, avec la Newcon au Havre, la Gruchet geek convention et la Ponto Geek, ce qui témoigne d'un vrai engouement des Normands pour la pop culture japonaise. Lors de sa précédente édition, la Chibi a accueilli presque 11 000 spectateurs, ce qui lui confère une place honorable au niveau national : elle est désormais comparable à la Japan expo centre, à la JapaNantes ou à celle de Lille.

Quelles sont les nouvelles orientations ?

Cette année, nous mettons l'accent sur deux aspects : la culture japonaise traditionnelle et le gaming. Un hall entier est consacré à la culture traditionnelle pour que les amateurs du genre s'y retrouvent plus facilement. Dans cet espace, on met en avant les arts de la table, dont la cérémonie du thé, les arts martiaux, la calligraphie ou les origamis via des démonstrations et des ateliers. Et si l'espace gaming existait déjà lors des précédentes éditions, il prend cette année une ampleur inédite, car une scène lui est même consacrée.

Nous y organisons une monumentale compétition d'e-sport avec près de 90 joueurs qualifiés répartis en équipes en compétition sur League of Legends, Counter-Strike et Rocket League. Mais l'espace jeu vidéo accueille aussi des Playstations, Nintendo, une zone arcade et du retro gaming à disposition des visiteurs, ainsi qu'une compétition professionnelle de speedrun [discipline qui consiste à finir un jeu le plus vite possible, NDLR].

Quelles seront les animations

les plus originales ?

À la Chibi, on peut voyager dans l'univers Star Wars en assistant à des combats au sabre laser, en jouant à des jeux dans un décor de cantina band et il n'est pas exclu de rencontrer au détour d'une allée un droïde en train de déambuler. Mais chacun trouvera à la Chibi l'univers qui lui est propre : on peut assister à une confection de potion magique, à une démonstration de tir à l'arc nippon, à un concert inspiré par les plus grands thèmes des films des studios Ghibli, à un karaoké géant, mais il est aussi possible de découvrir en salle de projection des films d'animations récents. De plus, pour les 25 ans de One Piece, conférences et expositions seront organisées par Le Dok, célèbre youtubeur et collectionneur normand. Chibi reste aussi une étape majeure de sélection du concours national de Cosplay et nos compétiteurs surprendront encore cette année par leur créativité.

Pratique. Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 à 19 heures. Parc expo de Rouen. 12 à 22 €. chibirouen.fr