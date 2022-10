Saint-Lô. Agression dans un lycée : un adolescent mis en examen pour tentative de meurtre

Une agression entre deux adolescents âgés de 17 ans s'est déroulée vendredi 14 octobre à la mi-journée au lycée Curie-Corot à Saint-Lô.

L'un d'eux, extérieur à l'établissement, a porté des coups violents au visage de sa victime et tenté de l'étrangler. Les deux ados ont été séparés par deux assistants d'éducation. La victime, blessée et atteinte psychologiquement a bénéficié de 5 jours d'arrêt.

Tentative de meurtre

L'agresseur rapidement identifié a été interpellé et placé en garde à vue. Déféré devant la justice, il a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé sous contrôle judiciaire selon le parquet de Coutances. L'agresseur aurait voulu venger sa sœur scolarisée dans ce même lycée et qui subirait des moqueries indique le procureur de la République.