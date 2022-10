[Actualisé] Falaise. Daniel avait 65 ans, la mort sur un parking de supermarché…

La gendarme bougonne et s'interroge d'un ton sec, au moment où démarre l'enquête dont nous voulons connaître le déroulé. "Pourquoi vous intéressez-vous à cela ?" En gros, circulez, il n'y a rien à voir.

Justement si, il y a à voir et à raconter : c'est la triste histoire d'un homme dont la vie s'est arrêtée un jour, sur le parking d'une zone commerciale, à deux pas d'un Point P, et dont a retrouvé le cadavre à l'intérieur de son van. Il avait stationné son véhicule depuis plusieurs jours.

Né en 1957, Daniel avait 65 ans, connu comme le loup blanc dans le monde des itinérants. Ancien professionnel de l'audiovisuel, il avait fait une grande partie de sa carrière au Québec avant de partir sur les routes au volant d'un ancien véhicule de la Poste, qu'il avait ensuite délaissé pour un van aménagé. Dans un premier temps, celui qui se faisait appeler Dan Radis était accompagné de son jeune fils. Daniel est arrivé seul à Falaise, a stationné à cet emplacement où d'ordinaire des chauffeurs routiers font souvent une pause et, parfois aussi, c'est assez courant, des camping-cars comme le sien. Le sien justement était un van aménagé, pas de première fraîcheur, immatriculé dans le 35 (Ille-et-Vilaine).

"Allongé sur son lit, les bras vers le ciel…"

La zone Expansia aux portes de Falaise fourmille d'entreprises, avec au cœur quelques grandes surfaces, dont plusieurs magasins de bricolage. C'est à l'arrière de l'un d'entre eux, le Point P que Daniel s'est rangé des voitures. Une petite halte en passant, ce fut la dernière. Il avait ses bases en Bretagne mais passait son temps sur la route, avait connu de nombreuses galères. Régulièrement, il donnait de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, avait même créé sa chaîne YouTube pour poster des vidéos de ses aventures.

Son van était stationné juste devant l'entreprise d'Hervé Morel, paysagiste. Hervé Morel a créé son entreprise il y a un peu plus de vingt ans. C'est lui qui le premier a alerté les gendarmes et c'est l'un de ses salariés qui a fait la sinistre et macabre découverte. Il raconte : "Cela faisait déjà près de quinze jours que le van était stationné près de chez nous. Dire que j'ai vu des gens pique-niquer tout à côté. D'ordinaire, on a l'habitude de voir ce genre de véhicules, mais ils ne restent jamais longtemps. Là, c'était différent : il n'y avait aucune poubelle autour, pas la moindre trace de détritus."

Les faits se sont déroulés lundi 10 octobre au matin. Intrigué de voir toujours le véhicule au même endroit, l'un des salariés de l'entreprise du paysagiste est allé jeter coup d'œil au carreau. Dans l'habitacle, couché sur son lit, Daniel semblait dormir, les bras au-dessus de lui "vers le ciel". Alerté, Hervé se rend sur place : "J'ai vite compris. J'ai bien vu que la personne n'était pas en train de piquer un roupillon ! Sa posture montrait déjà son aspect cadavérique."

Il était ami avec Coluche !

Dan Radis est décédé de mort naturelle. La procureure de la République nous l'a confirmé. Ses amis le savaient très malade. Tous décrivent un homme généreux et joyeux. Il leur donnait des nouvelles de temps en temps, via les réseaux sociaux. La dernière fois, c'était peu de temps avant sa mort, le 28 septembre, il avait posté une vidéo depuis Falaise ! La mairie a fait transférer son corps à la maison funéraire. Le surnom de Daniel, Dan Radis, était lié à sa passion pour le stock-car. Plus jeune, il participait à de nombreuses compétitions au sein de l'écurie Les Radis noirs en opposition à l'équipe des Radis roses, dans laquelle concourrait un certain… Coluche, dont il était devenu l'ami.

L'histoire s'achève ainsi. Dan était stationné près d'un magasin de bricolage et sa dernière demeure fut la maison funéraire de Falaise, elle aussi voisine d'un magasin de matériaux.

La fin du voyage pour ce voyageur aux mille vies. "Un homme bien", disent ses potes nomades.