Handball. Oissel vise la première partie de tableau 

Difficile de faire un premier bilan après seulement quatre journées de championnat, selon le président du club Patrick Mezara. "Pour le moment, on a rencontré des équipes qui risquent de jouer le haut de tableau cette année", explique le patron des Oisseliens. "Il faut laisser le temps au temps pour que la mayonnaise prenne", poursuit le président. Le Oissel Rouen Metropole (ORM), dit aussi le Cercle Seino Métropolitain, rassemblement entre Oissel et Sotteville-lès-Rouen, est 11e de sa poule au moment où nous écrivons ces lignes.

Le club a déjà joué Granville, qui vient tout juste de descendre de Nationale 1. Malheureusement, les Normands ont dû encaisser une sévère déconvenue, 41 à 29, à l'extérieur. Nogent fait partie aussi des clubs prétendants à la montée, après être, eux aussi, descendus en Nationale 2. L'ORM, plus inspiré, a réussi à battre les Franciliens, 35 à 34, pour la toute première journée de championnat sur le parquet du Kindarena.

Quels objectifs de saison ?

"Moi, j'ai fixé aux joueurs de terminer dans les cinq ou six premières places du tableau à la fin de la saison", explique prudemment Patrick Mezara. "Je pense qu'on n'est pas armés encore pour jouer la montée." Le club se laisse entre deux et trois ans pour envisager une intégration en Nationale 1. En cause notamment, la formation de cinq nouveaux joueurs venus renforcer l'effectif cette saison. "La montée sera possible si ensuite on conserve l'effectif, voire si on l'enrichit", poursuit le président du club. Alors, quel est le joueur sur lequel il faudra compter cette saison ? Le président, agacé par la question, répond "aucun", préférant l'esprit collectif aux performances individuelles. "Il n'y a pas de joueurs phares, le jour où les joueurs phares sont blessés ou bien muselés sur le terrain, on n'a plus d'équipe", assure Patrick Mezara. "L'élément phare, c'est le collectif, ça fait 30 ou 40 ans que c'est comme ça." Pourtant, les statistiques sont là. Arrivé l'an dernier à Oissel, Davorin Vujovic est actuellement dans le top 10 des buteurs de la poule 2 de Nationale 1, avec pas moins de 25 buts en quatre matchs. La défense n'est pas en reste non plus. Avec 35 arrêts en trois rencontres, le gardien Jasmin Husic est dans le top 5 des meilleures performances de ce début de saison, avec une belle moyenne de plus de 11 arrêts par matchs. Prochaine échéance à Vanves samedi 22 octobre pour la 5e journée de championnat.