Près de Rouen. Jordan Bardella, en campagne pour la présidence du Rassemblement national

Il fait office de grand favori pour reprendre la présidence du Rassemblement national (RN). Jordan Bardella tenait une réunion publique devant des militants et sympathisants, jeudi 13 octobre à la Maison des associations de Mont-Saint-Aignan. Et le jeune lieutenant de Marine Le Pen, qui assure déjà par intérim la présidence du RN, a pu tester sa popularité. Salle comble, avec plus de 200 personnes présentes, et des cadres locaux du parti, dont Guillaume Pennelle, le président du groupe RN au Conseil régional, qui le soutiennent unanimement. "Il a démontré les qualités qu'il faut pour tenir le mouvement. Il a merveilleusement bien préparé les législatives et fait de très belles prestations à la télévision", estime le Rouennais.

Jordan Bardella a rempli sans peine la petite salle de la Maison des associations de Mont-Saint-Aignan.

Le candidat de la continuité ?

Conscient de son statut d'hyper favori, Jordan Bardella la joue modeste. "Rien n'est fait, l'élection est en cours, les adhérents doivent se prononcer en ligne en ce moment. C'est vrai que j'ai un socle assez solide. Plus de trois quarts des élus du mouvement m'ont apporté leur parrainage", décrit-il, se revendiquant le candidat de la continuité. "Je souhaite faire prospérer l'incroyable héritage de Marine Le Pen à la tête de ce mouvement qu'elle a transformé d'un parti de contestation en un parti de gouvernement." Le jeune cadre représente cette ligne dédiabolisée du parti, même si les sujets de prédilection restent les mêmes : arrêt de l'immigration, ordre et sécurité partout, baisse de la fiscalité et démocratie participative.

Un déplacement près de Rouen, c'est aussi l'occasion de s'élever contre la Zone à faibles émissions, mise en place récemment dans la Métropole. "Ce que ne comprennent pas les gens au pouvoir, c'est que tout le monde ne peut pas aller travailler en trottinette. Nous vivons l'installation d'une société des interdits sous la pression des Verts, qui sont déconnectés de ce que vivent les Français au quotidien", estime-t-il.

Dans la salle, tous les âges et une proportion importante de jeunes ou de nouveaux adhérents. "J'ai ma carte depuis très peu de temps. Je refusais de suivre le Front national, mais je me suis aperçu que le Rassemblement national fédérait les valeurs qui sont les miennes, explique sereinement Remy le Goq, lors du meeting. Très clairement, c'est pour Jordan Bardella que je suis là ce soir. La dynamique du RN aujourd'hui, c'est lui."

Le résultat du vote sera annoncé le 5 novembre à la maison de la Mutualité à Paris.