[Enquête]. À Rouen, les écoles d'art culinaire accueillent aussi le public

C'est une marque bien connue des fins gourmets parisiens, Fauchon a décidé d'installer sa toute première école à Rouen. Si les travaux, prévus au 150 boulevard de l'Europe, à côté de l'Institut national de la boulangerie-pâtisserie (lire par ailleurs), ont été retardés par la succession des crises sanitaire et énergétique, l'école a tout de même décidé d'ouvrir une première promotion de 16 élèves le 19 septembre 2022, à cheval entre Néoma Business School et le site temporaire de Fauchon, dans le quartier Saint-Sever.

Des lieux d'application ouverts au public

Malgré ces quelques déconvenues, l'école, dédiée à l'excellence gastronomique, a de grandes ambitions pour l'avenir, autant en matière de formation, avec à terme l'accueil de 480 élèves à l'année, qu'en matière d'ouverture sur l'extérieur. Kamel Mebarki, le directeur général de l'établissement, a des étoiles dans les yeux à l'évocation de ces projets qui prendront place dans les 6 800 m2 de bâtiment. "On aura d'abord un restaurant d'application ouvert au public entre 60 et 80 places, bistrot le midi et bistronomique le soir", explique le directeur. S'ajoute à cela un concept store installé au rez-de-chaussée du bâtiment. "Nos laboratoires vont tous fournir de la pâtisserie, du pain, des plats cuisinés, de la bière artisanale, etc. La future boutique va permettre de concentrer toutes ces productions et les vendre." Au quatrième étage de l'immeuble, un bar, lui aussi ouvert au public, servira de point de chute pour la formation des élèves en brasserie, service et sommellerie.

Nouvel Eldorado culinaire pour le quartier Saint-Sever ?

Et ce n'est pas fini, l'école Fauchon, désireuse de s'ouvrir à toutes les formes de restauration, compte installer un conteneur maritime équipé d'une cuisine dans la cour de l'établissement. "Il sera autonome, pour le grand public ou pour nos étudiants qui n'ont pas le temps de manger au restaurant." Sur le même principe, un food truck sera également mis à disposition des étudiants, consacré à la street-food mondiale, comme son équivalent sédentaire. "L'idée est d'offrir un panel de ce qui se fait sur le marché pour nos étudiants et de leur permettre d'appréhender les contraintes de chaque modèle de restauration." Trouver un business plan, proposer une carte, s'approvisionner en matière première, ou chercher le bon emplacement pour le food truck, autant d'obstacles que devront franchir les élèves. "C'est pour les sortir de leur confort et les confronter au réel", assure le directeur.

Tous ces projets ont pour but d'apporter un peu de fraîcheur dans le quartier Saint-Sever, 1er pôle tertiaire de la Métropole de Rouen. "Il y a 20 000 personnes qui viennent travailler tous les jours ici et, hormis les chaînes, l'offre de restauration est limitée", constate le directeur. La Métropole de Rouen vient d'ailleurs de lancer un questionnaire en ligne sur les attentes des salariés et des usagers du quartier Saint-Sever concernant la pause méridienne. Nul doute que l'école Fauchon voudra tirer son épingle du jeu en attendant la "vraie" rentrée de l'établissement courant 2023.