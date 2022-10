Manche. Plusieurs blessés dans des accidents sur les routes du département, dont un grave

Un accident grave s'est produit mercredi 5 octobre. Avant midi, le pilote d'un scooter, un homme de 30 ans, a percuté l'arrière d'un poids lourd sur la route nationale 13, à hauteur de Montebourg. Il a été grièvement blessé lors du choc et transporté en urgence absolue par les sapeurs-pompiers à l'hôpital de Cherbourg.

Dans la même journée, deux voitures se sont percutées à Cherbourg, vers 16 h 30. Sept personnes sont impliquées dans cet accident. Quatre ont été légèrement blessées : deux femmes de 37 et 15 ans et deux enfants, une fille et un garçon, de 6 ans. Tous ont été emmenés à l'hôpital de la ville.

Dans le sud-Manche, à Brécey, le conducteur d'un deux-roues a quant à lui été légèrement blessé après avoir été percuté par une voiture en début d'après-midi. Le jeune homme de 15 ans a été transporté à l'hôpital d'Avranches. La conductrice de 35 ans est indemne.