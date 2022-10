Cinéma. Tom Hanks n'aurait tourné que dans quatre bons films, selon ses dires

C'est une déclaration qui va susciter le débat. Mardi 27 septembre, Tom Hanks s'est confié sur sa vision du cinéma hollywoodien dans une interview accordée au magazine américain People. "J'ai fait une tonne de films, et quatre d'entre eux sont plutôt bons, selon moi", a déclaré nonchalamment l'acteur.

Dans cette interview, donnée dans le cadre de la promotion de son premier roman, The Making Of Another Major Motion Picture Masterpiece, qui paraîtra en France en mai 2023, Tom Hanks s'est bien gardé de préciser quels étaient les quatre films en question. De quoi laisser le public spéculer.

En plus de 40 ans de carrière, Tom Hanks a tourné dans 54 films (55 si l'on compte Asteroid City, le prochain film de Wes Anderson dont la date de sortie n'a pas encore été révélée) et prêté sa voix dans sept longs-métrages d'animation. De Philadelphia, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1993, à la réadaptation de Pinocchio en live action, en passant par La Ligne verte, Seul au monde, Il faut sauver le soldat Ryan, Pentagon Papers, Da Vinci Code et même la franchise animée Toy Story dans laquelle il double le cow-boy Woody, le choix est pléthorique. Et ce, bien sûr, sans parler du monument Forrest Gump de Robert Zemeckis, où Tom Hanks en a bluffé plus d'un par sa performance, qui lui également valu un Oscar, en 1994.

Alors, à votre avis, quels sont les quatre films que Tom Hanks a en tête ? De notre côté, nous n'en avons pas la moindre idée.