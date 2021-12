Passez un après-midi avec Flaubert

S'il a parfois dit et pensé beaucoup de mal de sa ville natale, Flaubert n'y en a pas moins puisé son inspiration. Certains lieux ont été le point de départ d'histoires et se retrouvent dans les lignes de ses romans. L'office de tourisme propose aux amoureux de la littérature et du patrimoine de passer un après-midi en compagnie de Gustave Flaubert en visitant les lieux qui ont inspiré l'écrivain.

Pratique. Vendredi 12 août à 15h, rendez-vous à l'office de tourisme, 25 place de la cathédrale. Tarifs. 6,50€ / 4,50€. Renseignements au 02 32 08 32 40.