Paris 2024. Plus de 500 collégiens normands réunis à Saint-Lô pour préparer les Jeux olympiques

J-666 avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour faire vivre ces jeux au plus grand nombre, et notamment aux enfants, les Départements s'activent. Mercredi 28 septembre, plus de 500 élèves d'une vingtaine de collèges des cinq départements de Normandie se sont retrouvés au Pole hippique de Saint-Lô, dans la Manche, pour découvrir des sports et les valeurs olympiques. Un événement a déjà eu lieu dans l'Eure, et le Calvados, l'Orne et la Seine-Maritime vont aussi en accueillir un.

Une quinzaine d'activités

Un groupe d'élèves de Seine-Maritime fait du rameur. Les encouragements fusent. "Le principe de cette journée, c'est de découvrir plusieurs sports et de bien s'amuser", explique Camille, 11 ans, de Bolbec. Et ça marche. "Je m'amuse bien", assure-t-elle. L'objectif est aussi d'en apprendre plus sur les Jeux. "Je sais qu'il y a différents pays qui ont la chance d'y aller, qu'il y a plusieurs sports, 23 olympiques et paralympiques", détaille Esteban.

Les collégiens de Bolbec découvrent le rameur.

Au programme, de la boxe, de l'escrime, mais aussi du step. "Et aussi, on va faire du rugby dans un fauteuil handicapé. Du coup, c'est pour voir la difficulté et puis pour découvrir", raconte Charlotte.

Sports et valeurs

Est prévu aussi un apprentissage des valeurs olympiques. "C'est le respect pour les sports. Par exemple, si un sport nous plaît moins, il ne faut pas se moquer", résume Lénaig, qui vient de la Manche. Ce qui fonctionne aussi dans la vie quotidienne et pour les personnes, précise-t-il. Valeur de respect envers les autres : les équipes sont mixtes, garçons et filles, et valides et handicapés

Maële Biré-Heslouis, championne de France du 3 000 m en salle, est la marraine de cette édition.

Ce type de journée est importante pour la marraine, la Manchoise Maele Biré-Heslouis, 19 ans et championne de France espoir du 3 000 m en salle. "C'est dans la jeunesse justement qu'on peut se développer en tant que personne et puis en tant que sportif", affirme la jeune femme.

Séraphin Périer est le parrain. C'est un athlète handicapé de cross fit manchois. Il vit à Blainville-sur-Mer.

Un événement au Pôle hippique, qui va peut-être accueillir des équipes nationales pour leur entraînement en 2024.