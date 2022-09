Fécamp. Une application pour covoiturer au quotidien

L'agglomération de Fécamp Caux Littoral lance un nouveau service de covoiturage, via l'application Karos, spécialisée dans le covoiturage courte distance. L'objectif est de nous inciter à partager notre voiture sur les trajets domicile-travail.

La démarche est avant tout écologique. L'agglomération espère réduire le nombre de voitures en circulation sur le territoire. L'application permet de créer un réseau d'automobilistes susceptibles de partager leur véhicule, en identifiant leurs parcours quotidiens. Elle permet d'identifier des personnes qui réalisent le même trajet que vous, aux mêmes horaires.

Pour nous inciter à changer nos habitudes, l'agglomération met la main au portefeuille. Le conducteur est rétribué de deux euros par covoituré pour un trajet allant jusqu'à 20 kilomètres. Le covoituré, lui, ne paie qu'un euro. Le reste est financé par Fécamp Caux Littoral. Le gain financier est rapidement visible, puisqu'on estime qu'un trajet, si vous utilisez votre voiture, coûte en moyenne six euros pour 20 kilomètres.

L'agglomération a contacté de nombreux employeurs pour les inviter à faire connaître l'application à leurs salariés. Karos va d'ailleurs offrir les six premiers mois de trajets de covoiturage pour les passagers afin de tester le dispositif gratuitement. Fécamp Caux Littoral montre l'exemple en incitant ses agents à utiliser l'application.

Dans un premier temps, Karos espère 5 000 trajets par an. L'application est déjà utilisée dans d'autres agglomérations en Normandie (Caux Seine Agglo, Saint-Lô Agglo et Flers Agglo). À titre d'exemple, mise en place il y a un an sur Saint-Lô, l'application enregistre déjà 8 000 trajets.