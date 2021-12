Accident mortel à Grand-Couronne

Il était 22h30, samedi soir, lorsqu'un jeune homme résidant à Grand-Couronne et âgé de 17 ans, a percutté un lampadaire d'éclairage public, avenue de Caen, à Grand-Couronne. Transporté en urgence dans état grave au CHU Charles-Nicolle, on a appris aujourd'hui, que le jeune homme est décédé des suites de ses blessures. La Brigade des accidents et des délits routiers a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.