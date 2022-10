Place du commerce. Ils ont ouvert dernièrement au Havre

Un supermarché du bio

à taille humaine

La franchise So.Bio s'implante

à Gonfreville-l'Orcher.

L'enseigne propose plus de 8 000 références

de produits bio en tous genres.

C'est le deuxième So.Bio a s'implanter en Seine-Maritime. Marie et Jérôme Manceau ont déjà ouvert une franchise près de Fécamp, le 10 mars dernier. Depuis le 29 septembre, le couple exploite une boutique à Gonfreville-l'Orcher, au parc de l'Estuaire, près de la Boulangerie Louise. Sur 500 m2, ce sont plusieurs milliers de références qui sont proposées, toute en bio. "Nous faisons de tout, explique Marie Manceau, de l'épicerie, du frais en libre-service comme les yaourts, le fromage ou encore la viande, du surgelé, du liquide (alcool et non-alcool), des produits pour bébé, la santé, l'hygiène et la beauté. Le cœur de notre magasin, c'est le rayon traditionnel, à la coupe. On propose de la charcuterie et du fromage, ainsi que des fruits et légumes. On a aussi un rayon vrac avec plus de 200 références."

L'enseigne propose en priorité des produits locaux ou d'origine France. Une exigence, ils ne doivent pas venir par avion. Côtés prix, Marie l'assure, "on veut rendre le bio accessible. Nous sommes au meilleur prix pour du bio". Le couple mise beaucoup sur la relation client. "On est à l'écoute. On peut les aider à trouver leurs produits ou les commander. Il y a une ambiance familiale. Les équipes sont petites, c'est à taille humaine. On veut que les clients viennent chez Jérôme et Marie !"

So.Bio Gonfreville est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.