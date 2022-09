Votre horoscope signe par signe du lundi 26 septembre

Bélier

Si vous semez à longueur de journée des orties, de la jalousie, de la méchanceté et du cynisme, il y a peu de chance que vous récoltiez de l'amour…

Taureau

Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous dégagerez aujourd'hui de la force ! Votre peps sera à même d'élargir vos domaines d'action.

Gémeaux

Individualiste dans l'âme, vous cocherez aujourd'hui, encore plus que d'habitude, les cases d'une personne qui a du mal à s'intégrer dans un collectif.

Cancer

En couple, vous essayez par tous les moyens de savoir ce qui vous arrive. Vos sentiments sont mis à l'épreuve, parlez-en entre vous, c'est une crise passagère.

Lion

Vous devez réduire toute cette agitation, si vous voulez rester opérationnel. La nervosité est grande, et il est difficile de travailler efficacement dans de telles conditions.

Vierge

Il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire, si ce n'est faire le dos rond, et attendre que la tempête se calme ! L'amour est malmené, ainsi que les tensions émotionnelles.

Balance

Les tensions sont fortes, et se manifestent par une susceptibilité importante. Vous voulez que tout aille vite, retenez une impulsivité contre-productive.

Scorpion

L'esprit est à a révolte, Toujours soucieux des inégalités sociales, vous commencez à vouloir refaire le monde !

Sagittaire

Au dîner, vous ne vous privez pas pour donner votre avis. Et vous y allez, de vos critiques, et de vos extravagances idéalistes ! On ne vous arrête plus !

Capricorne

Vous voulez prendre de bonnes résolutions. Mais attention, vous risquez de prendre des risques inconsidérés, pour pas grand-chose.

Verseau

Vous ressentez un besoin imminent de décompresser, et une petite séance de sport est la bienvenue. Boxez, pédalez, courez, tout est bon !

Poissons

Passionné mais trop instable, rien ne va plus ! Vous vous mettez dans la provocation obligatoire, vous ne supportez plus le monde actuel. Vive la révolution !