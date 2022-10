Bellême. Paul-Henry, une vie à passer des savons

Il est entre deux trains… promène ses savons à travers l'Europe et présente sa gamme à de futurs distributeurs qu'il espère séduire aux Pays-Bas, en Belgique ou encore en Allemagne.

Il y a encore quelques jours, Paul-Henri Neyt, le petit dernier de la famille qui compte trois enfants dont lui, était donc en vadrouille loin du Perche et de son village natal, où sont également installés ses parents, Isabelle, 62 ans, et Patrick, 63 ans, qui à ses côtés ont lancé il y a dix ans cette petite entreprise familiale qui ne demande qu'à grandir.

La boîte à savons des Gaulois !

À l'époque, Paul-Henry achevait ses études de commerce à l'EM Normandie à Caen, ses parents étaient en pleine reconversion professionnelle. Isabelle travaillait alors comme conseillère en gestion d'entreprises, Patrick occupait des fonctions de directeur commercial dans le secteur de l'ameublement. Virage à 360° pour tous les deux et premier job pour le fiston, qui voyait là une réelle opportunité de lancer lui-même, tout frais sorti de l'école, sa première entreprise. "Ce qui est enthousiasmant, se réjouit l'intéressé, c'est de partir d'une page blanche pour créer son entreprise." Et qui plus est, en famille. "J'ai effectué mon stage en alternance dans l'entreprise quand elle démarrait." C'est un bon début et dix ans après, il ne regrette rien. "Si c'était à refaire, je le referais tout de suite, même si évidemment c'est particulièrement chronophage, surtout dans un marché aussi concurrentiel."

Dix ans après, la petite boîte à savons en produit chaque année près 60 tonnes, à la fois sous sa marque Savonnerie de la Chapelle, mais aussi en gros et à façon pour d'autres enseignes. L'entreprise qui plaide pour le "made in Perche" et milite pour le circuit court très écolo emploie dix-sept salariés.

La savonnerie de Bellême a ceci d'original et de quasiment unique en région qu'elle produit ses savons à froid. Qu'est-ce à dire ? C'est une technique vieille de plusieurs centaines d'années et qu'utilisaient déjà nos ancêtres les Gaulois pour donner naissance à un produit cosmétique 100 % naturel, dont les composantes assemblées à basse température permettent de conserver les vertus essentielles, fraîcheur et douceur réunies, et qui font d'un savon un bon et bio savon. Les Gaulois utilisaient de la graisse de chèvre et des cendres de bouleau pour fabriquer leurs savons.

Au lait de chèvre et à la bave d'escargot !

L'idée de cette aventure professionnelle est née dans la salle de bains de la famille Neyt. C'est Paul-Henry qui raconte ses souvenirs d'enfance : "À la maison, nous avions l'habitude de fabriquer nous-mêmes nos propres savons. Et c'est en se disant qu'on aimerait retrouver ce genre de produits naturels en rayon à une plus vaste échelle que nous est venue cette idée d'en faire notre métier." Bingo : les savons de la Chapelle fabriqués dans les règles de l'art, produits à la main et conservés un mois pour les faire "mûrir" et reposer comme on le ferait d'un bon vin avant d'être mis sur le marché, allient à partir de la recette classique de lessive de soude, eau et hydroxyde de sodium, toutes sortes de parfums aux ajouts dits vertueux. C'est le cas du miel, du lait de chèvre et d'ânesse issu d'exploitations percheronnes, ou encore de la bave d'escargot.

Le savon ornais sait se faire mousser !