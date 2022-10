Spectacle. Richard Bohringer seul en scène à Argentan

Voix éraillée et parole franche, depuis Le grand chemin, Richard Bohringer a imprégné nos imaginaires de son charisme. Avec le roman Traîne pas trop sous la pluie, il livre un récit autobiographique qui compose la trame de ce spectacle. Lu, dit, improvisé, ponctué d'anecdotes où réapparaissent pas mal de disparus du 7e art, compagnons de route et de cœur, ce seul en scène revient avec émotion sur une vie aux nombreux cahots. Femmes, alcool et bourlingue d'un côté, famille, amour, cinéma et littérature de l'autre. Traîne pas trop sous la pluie chahute les mots et les esprits autour d'une vie passée loin des sentiers battus.

Quai des Arts, vendredi 14 octobre, à 20 heures. Tarif : 12 à 22 €.