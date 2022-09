Vasteville. Il percute un mur, un automobiliste victime d'un accident mortel

Un nouveau drame de la route s'est produit dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre, dans la Manche. Vers 2 heures du matin, à Vasteville, aujourd'hui La Hague, au lieu-dit Herquetot, un homme de 46 ans a percuté un mur avec sa voiture.

Les secours sur place n'ont rien pu faire, le quadragénaire est mort dans l'accident. Le Samu et les gendarmes étaient mobilisés, ainsi que neuf sapeurs-pompiers de deux casernes, celles de Cherbourg et de La Hague. Ils sont intervenus avec quatre véhicules, plus celui du Samu. D'après les secours, c'est un appel e-call qui les a alertés, un appel automatique déclenché par la voiture si celle-ci est engagée dans un accident grave.